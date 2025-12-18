11.1 C
Firenze
giovedì 18 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

‘Un professore 3’, stasera il gran finale. Gassmann: “Grazie dell’affetto per Dante”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Gran finale per ‘Un Professore 3’, la fortunata serie in onda oggi su Rai1, alle 21.30, per gli ultimi due episodi intitolati ‘Buddha’ e ‘L’esame’. A salutare il pubblico, a poche ore dall’ultima puntata, è lo stesso Alessandro Gassmann-Dante (il prof che interpreta) su Instagram. “Questa sera chiudiamo la terza stagione – scrive -. Davvero grazie per il calore e l’affetto che ricevo per questo personaggio. Il nostro lavoro consiste nel fingere di essere qualcun altro, ma abbiamo bisogno che voi fingiate di credere che noi lo siamo veramente. In questo caso, un po’, ci ho creduto anche io. Grazie davvero e buon Natale!!! Dante”. 

Secondo le anticipazioni, questa sera gli studenti del liceo Da Vinci faranno una visita a sorpresa al loro prof. per convincerlo a rivedere la sua scelta di lasciare l’insegnamento. Greta sta meglio e stringe con Dante un patto: tornerà a scuola solo se anche lui farà lo stesso. Manuel, vedendo la madre in difficoltà, decide di prendere l’iniziativa e rivelare al professore il segreto che Anita non riesce a confessargli. E Anita e Dante, finalmente, si parlano davvero. Mesi dopo, è il momento dell’esame di maturità e i ragazzi devono affrontare le loro paure. Dante, ancora una volta, sosterrà la sua 5a B fino al grande giorno. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nebbia
11.1 ° C
12.9 °
10.6 °
82 %
0.5kmh
100 %
Gio
13 °
Ven
13 °
Sab
13 °
Dom
14 °
Lun
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1307)ultimora (1174)sport (57)Eurofocus (49)demografica (27)Eugenio Giani (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati