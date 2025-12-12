‘Un Professore 3’ vince gli ascolti. 26,6% di share per la Ruota della Fortuna

(Adnkronos) – La fiction ‘Un Professore 3’, in onda ieri su Rai1, ha vinto la sfida del prime time con 3.397.000 spettatori, pari al 20,7% di share. Secondo posto per Canale 5 che con ‘Una Nessuna Centomila’ 1 ha conquistato 1.773.000 spettatori e il 16,3% di share mentre ‘Splendida Cornice’ su Rai3 ha intrattenuto 898.000 spettatori (5,9% share).

Fuori dal podio troviamo ‘Piazzapulita’ in onda su La7 con 857.000 spettatori (4,7% share) mentre Rete4 con ‘Dritto e Rovescio’ ha interessato 781.000 spettatori (6,3% share). Seguono: Rai2 con ‘Ore 14 Sera’ (751.000 spettatori, 5,7% share); Italia1 con ‘The Flash’ (676.000 spettatori, 4,4% share); Nove con ‘A casa per Natale’ (453.000 spettatori, 2,6% share) e Tv8 con ‘Europa League: Basilea-Aston Villa’ (385.000 spettatori, 2% share).

In access prime time ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 ha incollato allo schermo 5.422.000 spettatori pari al 26,6% di share mentre ‘Affari tuoi’ su Rai1 ha interessato 4.629.000 spettatori (22,6% share).

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)