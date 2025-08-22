20 C
Firenze
venerdì 22 Agosto 2025
Una città ‘spegne’ gli smartphone: “Meno schermo, più riposo”

REDAZIONE
Massimo due ore al giorno davanti allo schermo di uno smartphone fuori dall’orario di lavoro o studio. In Giappone, nella città di Toyoake, nella prefettura di Aichi, stanno cercando di far passare un’ordinanza con una ‘raccomandazione’ in tal senso a tutti i residenti. I media locali hanno sottolineato che il testo – che se approvato sarebbe il primo nel Paese del Sol Levante con limiti del genere per l’uso di smartphone e altri dispositivi elettronici – non prevede comunque sanzioni. L’obiettivo, ha spiegato l’agenzia Kyodo, è convincere gli studenti delle scuole elementari a non usare gli smartphone dopo le 21 e tutti gli altri ad ‘abbandonarli’ dopo le 22 per “garantire un buon riposo durante la notte”. La bozza del testo riconosce che smartphone, pc e tablet sono essenziali, ma mette in guardia dalle conseguenze di un uso eccessivo, e prevede anche che l’amministrazione comunale lavori con scuole e genitori per promuovere l’uso ‘sano’ della tecnologia tra i più giovani. “Con questa ordinanza vogliamo dare alle persone l’occasione di riflettere sull’uso che fanno degli smartphone”, ha detto un funzionario citato dalla Kyodo. Non mancano critiche e polemiche. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

