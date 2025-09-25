12.1 C
‘Una nessuna centomila’ stasera a Napoli, gli ospiti dell’evento contro la violenza sulle donne

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos)
Napoli si prepara ad ospitare l’evento simbolo contro la violenza sulle donne. Stasera, giovedì 25 settembre, a Piazza del Plebiscito si terrà ‘Una nessuna centomila’, il concerto già sold out che per la prima volta arriva al Sud Italia. Lo show, trasmesso prossimamente in prima serata su Canale 5, sarà una serata tra musica e impegno sociale in cui gli artisti si esibiranno sulle note di duetti inediti e performance emozionanti.  Con Annalisa, Ariete, Bigmama, Brunori Sas, Coez, Elisa, Elodie, Emma, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Anna Foglietta, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gigi D’Alessio, Malika Ayane, Noemi, Paola Turci, Rkomi, Rose Villain, Veronica Gentili. E con la partecipazione amichevole di Amadeus. Le protagoniste e i protagonisti di questa edizione, ancora una volta si uniscono per dire basta ai femminicidi, dare un aiuto concreto ai centri antiviolenza che sostengono e supportano le donne nei loro percorsi di fuoriuscita dalla violenza e sensibilizzare il pubblico contro questo fenomeno sociale e culturale. Grazie al pubblico accorso in Piazza del Plebiscito e al sostegno dei partner saranno devoluti 500mila euro, ripartiti tra 10 centri antiviolenza italiani, individuati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila: Calabria (Associazione Centro contro la violenza alle donne Roberta Lanzino, Cosenza); Calabria (Centro antiviolenza mondo Rosa, Catanzaro); Campania (Associazione Arcidonna Napoli); Friuli Venezia Giulia (G.O.A.P. – Gruppo Operatrici Antiviolenza per le Donne, Trieste – ); Lombardia (Cooperativa Sociale Butterfly, Brescia); Lombardia (Associazione Donne Insieme Contro la Violenza, Milano); Puglia (Associazione Io Sono Mia, Bari); Sardegna (Associazione Donne al Traguardo, Cagliari); Sicilia (Centro Antiviolenza Il Pettirosso, Ragusa); Sicilia (Telefono Rosa Sicilia, Catania).  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

