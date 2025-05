Unicef Italia, Nicola Graziano nuovo presidente

(Adnkronos) – L’Unicef Italia ha un nuovo presidente: è Nicola Graziano, eletto all’unanimità dal nuovo Consiglio Direttivo, riunito a Roma. “Assumo questo impegno con grande responsabilità in un momento molto difficile per l’infanzia – ha dichiarato Graziano – Oltre 470 milioni di bambini – ovvero più di 1 su 6 a livello globale – vivono in aree colpite da conflitto; sempre più bambini – circa 1 miliardo – vivono in Paesi ad alto rischio climatico e ambientale; quasi 38 milioni di bambini sotto i cinque anni risultavano gravemente malnutriti in 26 crisi nutrizionali. Ma la mia attenzione sarà anche sui bambini che vivono nel nostro Paese, il cui benessere non sempre è garantito. Il mio punto di riferimento sarà la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, di cui tra pochi giorni ricorre il 34° anniversario della ratifica da parte dell’Italia”. “Un particolare ringraziamento – ha aggiunto il nuovo presidente di Unicef Italia – va a Carmela Pace, che ha guidato con saggezza e lungimiranza l’organizzazione negli ultimi anni, e che continuerà ad esserci vicina come Past President”. Il Nuovo Consiglio Direttivo dell’Unicef Italia è composto, oltre che dal neo presidente Nicola Graziano, dai seguenti membri: Virginia Maria Barchiesi, Maria “Mussi” Bollini, Manuela Bovolenta, Mario Calabresi, Matteo De Mitri, Franco Gabrielli, Francesca Mariotti, Giuseppe Masnata, Giovanni Poggini, Stefania Radoccia, Carlo Robiglio e Claudia Sella. Presente il direttore generale Paolo Rozera. Nato ad Aversa (CE) nel 1968, Graziano è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli – Federico II. Magistrato tributario, è autore di vari libri per le case editrici Feltrinelli, Maggioli, Giapeto, Rogiosi, Palazzo de Vargas e altre. Da diversi anni Nicola Graziano è vicino all’Unicef come volontario, con incontri e dibattiti nelle scuole con giovani sui temi della legalità, dell’ambiente, della immigrazione e dell’educazione civica. Come Membro del Consiglio Direttivo dell’Unicef Italia, a fine 2024 ha effettuato una missione sul campo con l’Unicef in Costa d’Avorio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)