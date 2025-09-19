33.3 C
Firenze
venerdì 19 Settembre 2025
Unioni civili, Cassazione apre ad assegno di divorzio

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) –
La Cassazione apre all’assegno di mantenimento nel caso di divorzio in un’unione civile. “Nell’ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l’assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa”, stabilisce la prima sezione civile della Cassazione, con un’ordinanza in merito al caso di due donne, dopo la fine del loro rapporto. “Mentre la prima va individuata nella inadeguatezza di mezzi sufficienti ad una vita autonoma e dignitosa e nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo – scrivono i supremi giudici – la seconda ricorre se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in quanto detto sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune e dell’altra parte”.  “Con la precisazione – si legge – che la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell’avente diritto; se invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l’assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell’altra parte”, concludono i giudici della Cassazione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

