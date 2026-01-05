5.8 C
Firenze
lunedì 5 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

United Cup, domani Italia-Francia vale il passaggio del turno: orario e dove vederla

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – L’Italia torna in campo in United Cup. Domani, martedì 6 gennaio, gli azzurri sfidano la Francia in un match decisivo per la qualificazione ai quarti di finale del torneo per nazionali miste in corso in Australia. L’Italia arriva dal ko per 2-1 contro la Svizzera (unico punto portato da Flavio Cobolli, vittorioso nel singolare contro Stan Wawrinka) e ha bisogno di un 3-0 contro i transalpini per sperare nel ripescaggio tra le migliori seconde dei vari gruppi. Ecco orari e dove vedere i vari match in tv e streaming. 

Ecco gli orari dei vari match di Italia-Francia, seconda partita del Gruppo C di United Cup. Si comincia nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 gennaio, con il singolare maschile: 

Dalle ore 3 Cobolli-Rinderknech
 

A seguire Paolini-Jeanjean 

A seguire doppio misto 

Dove vedere Italia-Francia in United Cup? Tutte le partite del torneo saranno trasmesse in chiaro su SuperTennis, con disponibilità anche sulle piattaforme SuperTennis Plus e SuperTenniX. Match visibili anche in streaming su Tennis Tv. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
5.8 ° C
6.4 °
4.3 °
65 %
2.2kmh
75 %
Lun
6 °
Mar
4 °
Mer
5 °
Gio
6 °
Ven
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (835)ultimora (768)Eurofocus (28)demografica (21)sport (19)Eugenio Giani (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati