United Cup, Italia eliminata ai quarti: Repubblica Ceca in semifinale

(Adnkronos) – L’Italia è stata eliminata ai quarti di finale della United Cup, la competizione a squadre mista in Australia, dalla Repubblica Ceca 2-0. Dopo il ko di Jasmine Paolini, 6-2, 6-2 da Karolina Muchova, nel secondo singolare Flavio Cobolli è stato battuto da Tomas Machac 6-1, 6-2. La Repubblica Ceca, che era stata ripescata come una delle due migliori seconde, in semifinale affronterà gli Stati Uniti. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)