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Università, Del Vecchio (Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia): “Un onore difendere il diritto alla vista’

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(Adnkronos) – “Una giornata molto emozionante, una giornata che sancisce l’inizio di un progetto che sta nel nostro cuore ed è nel Dna della nostra azienda, un progetto che si occupa di difendere il diritto alla vista, un diritto, appunto, ma anche un onore”. Lo ha detto Leonardo Maria Del Vecchio, presidente della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, a Roma in occasione dell’evento in cui è stato siglato un protocollo d’intesa tra la Fondazione e la Crui – Conferenza dei rettori delle università italiane, per il progetto ‘Campus visivo’ che prevede visite e occhiali da vista gratuiti agli studenti dell’ateneo di Roma Tor Vergata che si trovano in condizioni di fragilità economica.  

“La nostra missione – sottolinea Del Vecchio – è difendere questo diritto investendo sui giovani, sull’università, sull’Italia, per perseguire il risultato che vogliamo raggiungere nel miglior modo e nella maniera più ampia possibile. Alle spalle c’è un lavoro enorme, oggi vediamo l’outcome, ma non la passione e il tempo che ognuno dei colleghi ha impiegato in questa missione”. 

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