16.7 C
Firenze
venerdì 7 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Università, Garzoni (Lum): “Crescita costante, ospitiamo mille matricole”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Questa giornata assume un significato speciale perché la Lum compie 25 anni. E’ un momento di maturità durante il quale si traccia un primo bilancio: abbiamo raggiunto quota quattromila studenti e quest’anno ospitiamo mille matricole”. E’ quanto dichiarato da Antonello Garzoni, rettore dell’Università Lum, Giuseppe De Gennaro, durante la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026. 

“Stiamo crescendo tanto – ha proseguito Garzoni – abbiamo centoventi docenti di ruolo, quindici dei quali sono al top della ricerca mondiale. Pensiamo che sia molto importante rispondere alle esigenze del territorio: siamo l’unica università non statale ad avere i corsi di laurea di Economia, Giurisprudenza, Ingegneria e Medicina. Questo significa lavorare attraverso sinergie: stiamo pensando di aggiungere un nuovo percorso in Ingegneria biomedica che rappresenta un vero e proprio punto di intersezione”.  

“Credo – ha concluso – che questo percorso che abbiamo lanciato possa rappresentare la base per il futuro”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
16.7 ° C
17.4 °
15.9 °
64 %
2.6kmh
0 %
Ven
16 °
Sab
15 °
Dom
16 °
Lun
17 °
Mar
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1533)ultimora (1428)sport (63)demografica (42)attualità (15)Serie A (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati