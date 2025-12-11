9.1 C
Università, Marcegaglia: “Momento difficile ma pieno di opportunità per Italia ed Europa”

(Adnkronos) – “L’inaugurazione è sempre un momento molto bello. Io ho avuto l’onore di essere presidente qui per nove anni, ci torno sempre molto volentieri”. Lo ha affermato Emma Marcegaglia, presidente e amministratrice delegata di Marcegaglia Holding, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico della Luiss. Marcegaglia ha definito l’appuntamento “una giornata molto bella”. 

Nel suo intervento ha sottolineato la rilevanza del momento per il Paese: “L’Italia ha recuperato credibilità e rating, ma ha ancora un problema di crescita, quindi è importante capire le riforme da fare, quello che serve”. Marcegaglia ha richiamato anche le imminenti decisioni europee su Ucraina e debito comune per difesa e altri ambiti, definendo il contesto “difficile ma anche pieno di opportunità”. 

Ha concluso evidenziando il valore del confronto in un’università “così prestigiosa e importante”, aggiungendo che la partecipazione degli studenti all’ascolto di figure di grande esperienza è “forse l’aspetto più interessante, più bello”. 

