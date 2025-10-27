15 C
Firenze
lunedì 27 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Università, Marini (Tor Vergata): “Impostare mostro futuro su concetto One Health”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Dobbiamo impostare il nostro futuro sul concetto One Health come integrazione tra la salute dell’ambiente, quella animale e quella umana. Solo così riusciremo ad andare avanti in modo sostenibile e lasceremo un futuro valido per i nostri figli”. Lo ha detto Stefano Marini, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università degli Studi di Roma Tor Vergata, all’evento ‘One health: educazione, ricerca e cooperazione per un futuro sostenibile’, oggi alla Camera, dedicato alla presentazione della rete formativa istituita dalla Facoltà di Medicina dell’ateneo per il corso di laurea in Medicina veterinaria. 

“I nostri ragazzi – sottolinea – vivono già in un contesto globale, quindi è importante per loro andare a vedere, studiare e vivere in un contesto diverso dall’Italia. Loro, con tutti i mezzi di cui disponiamo, come Internet, vivono già una realtà virtuale internazionale, bisogna anche fargliela sperimentare davvero”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15 ° C
15.7 °
13.8 °
78 %
2.1kmh
75 %
Lun
14 °
Mar
20 °
Mer
19 °
Gio
19 °
Ven
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2096)ultimora (1500)vid (287)sport (71)tec (70)Lav (56)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati