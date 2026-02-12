13.3 C
Firenze
giovedì 12 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Università, Martini (Tor Vergata): “Con premio ‘Giulia Cecchettin’ facciamo e diffondiamo cultura”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Il premio ‘Giulia Cecchettin’ ha origine dal fatto che siamo fortemente convinti, come Ateneo, che le università facciano cultura. La necessità di fare cultura significa anche diffonderla e le tesi di genere rappresentavano un modo attraverso cui i ragazzi potevano approfondire determinate tematiche. Ciò rappresenta, quindi, un incentivo su cui l’ateneo ha deciso di investire per motivare studenti e studentesse a fare tesi che approfondiscano tale tematica”. Sono le parole di Barbara Martini, prorettrice per le pari opportunità dell’Università di Roma Tor Vergata, alla consegna dei premi di laurea ‘Giulia Cecchettin’, iniziativa fortemente voluta dall’Ateneo e nata per onorare la studentessa di Ingegneria Biomedica dell’Università di Padova, vittima di femminicidio nel novembre 2023, oltre che per promuovere la riflessione sulla parità e le pari opportunità. 

“L’obiettivo è anche far capire che la tematica di genere è assolutamente multidisciplinare. Essendo noi un ateneo con molte facoltà, infatti, possiamo coprire il tema sotto diversi punti di vista, da quello medico a quello giuridico, a quello sociale e letterale – conclude Martini – è necessario uscire dall’idea che la questione di genere sia relegata ad alcuni circoli esclusivi, perché è una questione che riguarda tutti e che riguarda tutte le macroaree, tutte le discipline, studenti, studentesse, relatori operatrici e corpo docente”.  

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.3 ° C
13.8 °
12 °
72 %
1.5kmh
75 %
Gio
13 °
Ven
14 °
Sab
10 °
Dom
13 °
Lun
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1482)ultimora (1310)sport (73)Eurofocus (56)demografica (43)carabinieri (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati