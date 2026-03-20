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Università, Nucci (Tor Vergata): “Prevenzione necessaria per ovviare possibili patologie”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Da oculista desidero ribadire come tra gli studenti ci sia un alto rischio di patologie legate ai difetti di vista, in particolar modo alla miopia. Proprio in questa fascia di età c’è un rischio maggiore di progressione della miopia stessa, e risultano perciò fondamentali iniziative di prevenzione”. Così Carlo Nucci, prorettore vicario, professore di Malattie dell’apparato visivo e direttore della Scuola di specializzazione in Oftalmologia dell’università degli Studi di Roma Tor Vergata, intervenendo all’evento della firma del protocollo d’intesa, a Roma, tra la Crui – Conferenza dei rettori delle università italiane e la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, in merito al progetto ‘Campus visivo’ che offre visite e occhiali da vista gratuiti agli studenti dell’ateneo romano che si trovano in condizioni di difficoltà economica. “L’iniziativa – aggiunge – è partita da Tor Vergata e ha riscontrato un ottimo successo da parte degli studenti, con un’adesione elevata e numerosi riconoscimenti da parte loro sull’utilità” di questo tipo di progetti. 

“Queste iniziative – sottolinea Nucci – vanno a sensibilizzare gli universitari spingendoli ad avere non solo la più adeguata correzione visiva che permetta loro di eseguire al meglio le attività comuni del periodo universitario, ma spingendoli anche a conoscere gli eventuali rischi associati alla miopia, come la degenerazione maculare miopica, il glaucoma e la cataratta precoce”.  

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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