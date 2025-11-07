16.7 C
Firenze
venerdì 7 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Università, Rago (Lum): “Offerta formativa migliorata, studenti al centro del progetto”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Gli studenti sono al centro della nostra attenzione: il nostro obiettivo è quello di formare eccellenze, arginare la fuga dei cervelli e fare in modo che i giovani restino in Puglia e portino valore al nostro territorio”. E’ quanto dichiarato da Antonella Rago, direttrice generale dell’Università Lum Giuseppe De Gennaro, durante la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026. 

“Abbiamo ampliato la nostra offerta formativa – ha proseguito Rago – con i percorsi in Medicina e Ingegneria e sono partiti grandi progetti di ricerca. Noi ci definiamo un’università studente-centrica, ascoltiamo le proposte dei giovani e ci aiutano a migliorare le nostre azioni. Continueremo in questa direzione, si tratta del modo giusto per intraprendere un grande cammino”. 

“La Lum – ha concluso – è una comunità fatta di uomini e donne di valore che hanno lavorato tanto in questi 25 anni: oggi è un momento solenne ma festeggiamo i grandi risultati che abbiamo ottenuto”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
16.7 ° C
17.4 °
15.9 °
64 %
2.6kmh
0 %
Ven
16 °
Sab
15 °
Dom
16 °
Lun
17 °
Mar
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1543)ultimora (1438)sport (63)demografica (42)attualità (15)Serie A (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati