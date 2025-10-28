17.1 C
Firenze
martedì 28 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Università, Re (Tor Vergata): “Con progetto didattica extended studenti a lezioni virtuali”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Tor Vergata Extended è un progetto di didattica avanzata pensato per integrare la didattica frontale tradizionale. Nasce in seno alla Facoltà di Veterinaria come prima applicazione per la gestione di situazioni tipiche di questo mondo, permettendo di portare virtualmente gli studenti in zone dove non è facile fare lezione o di partecipare ad eventi difficili da pianificare, come il parto di una mucca”. Lo ha detto Marco Re, professore di Elettronica digitale all’università degli Studi di Roma Tor Vergata, intervendo all’evento ‘One health: educazione, ricerca e cooperazione per un futuro sostenibile’, tenutosi ieri alla Camera dei deputati e dedicato alla presentazione della rete formativa istituita dalla Facoltà di Medicina dell’università di Roma Tor Vergata per il corso di laurea in Medicina veterinaria. 

“Il progetto è molto più esteso e riguarda anche altre facoltà. Da ingegnere elettronico – spiega – penso a cosa possa significare per uno studente partecipare interattivamente a una lezione all’interno di un’azienda che fabbrica satelliti, piuttosto che in un’azienda che fabbrica radar ad apertura sintetica per applicazioni civili e militari. Questo tipo di approccio aiuta in due settori fondamentali: l’orientamento degli studenti, che possono così scegliere le strade più giuste per la loro sensibilità, ma anche nella lezione frontale come integrazione. Ciò che vorrei sottolineare, che è importante e sottinteso nella parola ‘extended’, è che noi vogliamo estendere la didattica per fare in modo che gli studenti siano più coinvolti anche emozionalmente nell’apprendimento e possano anche ‘agire’ durante le lezioni, anche se quello che offre Extended è un ‘fare virtuale'”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
17.1 ° C
19.1 °
15.7 °
75 %
1kmh
20 %
Mar
19 °
Mer
20 °
Gio
18 °
Ven
22 °
Sab
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1959)ultimora (1459)vid (233)sport (63)tec (57)Lav (44)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati