Università, Salza (Ca’ Zampa): “Formiamo veterinari destinati ad animali d’affezione”

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – “Ca’ Zampa è un gruppo di cliniche veterinarie che si occupa di animali domestici e, all’interno del progetto con Tor Vergata, ci occuperemo della formazione degli studenti per quanto attiene la veterinaria destinata agli animali d’affezione”. Lo ha detto Giovanna Salza, chairman e founder di Ca’ Zampa, all’evento ‘One health: educazione, ricerca e cooperazione per un futuro sostenibile’, tenutosi alla Camera dei deputati e dedicato alla presentazione della rete formativa istituita dalla Facoltà di Medicina dell’università di Roma Tor Vergata per il corso di laurea in Medicina Veterinaria. 

“Abbiamo un ruolo anche più ampio: il terzo, il quarto e il quinto anno del corso di laurea di Veterinaria si svolgeranno proprio presso l’edificio che ospita l’ospedale – spiega Salza – In questo modo garantiremo una continuità tra la didattica teorica e quella pratica, ossia i tirocini pratici valutativi che si svolgeranno all’interno dell’ospedale stesso. In questo modo gli studenti saranno messi in condizione di potersi formare al fianco dei migliori veterinari italiani nel campo degli animali domestici, nonché di poter essere esposti anche a tutte le discipline specialistiche, all’interno del Policlinico San Gregorio VII, oltre alla medicina di base”.  

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

