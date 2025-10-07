17.1 C
Università, un’opera murale di Luigi Loquarto per il welcome day della Lum

(Adnkronos) – Venerdì alle 12, l’Università Lum ‘Giuseppe Degennaro’ accoglierà le proprie matricole con il Welcome Day. Dopo i saluti istituzionali del Rettore, Antonello Garzoni, della Direttrice Generale, Antonella Rago, e del Presidente del Consiglio degli Studenti, Luigi Pietrantonio, l’evento sarà arricchito dall’intervento dell’artista Luigi Loquarto, ospite della giornata. Sin dalla mattina l’artista lavorerà alla realizzazione di Tropicalia25, un’opera murale sul tema della natura e della sua evoluzione, pensata come metafora della crescita personale che accompagna il percorso di studi. 

La ricerca di Loquarto si concentra sulla stratificazione pittorica: passaggi monocromi che si sovrappongono generando un pattern unico e irripetibile, in cui boccioli, foglie e rami si intrecciano come in un simbolico percorso di vita. L’opera entrerà a far parte della collezione permanente dell’Ateneo, diventando un invito costante alla bellezza e alla formazione per tutti gli studenti. 

Il percorso artistico di Luigi Loquarto è profondamente legato alla natura e alle sue forme, intese come appunti di una geometria organica. In particolare, la sua ricerca si concentra sull’elemento della pietra, materia che caratterizza in maniera identitaria il paesaggio della sua terra, la Puglia. Dai muri a secco ai trulli, fino alle spiagge di ciottoli, i suoi lavori restituiscono accumuli e stratificazioni che diventano segni simbolici di resistenza, memoria e trasformazione. La giornata sarà inoltre accompagnata da Ambient Soundscape, progetto del sound artist Francesco Darario, con la cura artistica del Big – Bari International Gender Festival. 

