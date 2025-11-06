16.1 C
Universitas Mercatorum: “Innovazione e sapere per società più equa e sostenibile”

REDAZIONE
(Adnkronos) – “L’innovazione e il sapere sono strumenti fondamentali per promuovere una società più equa, competitiva e sostenibile. Equa significa accessibile a tutti, superando le difficoltà di luogo, censo o condizioni personali; sostenibile perché un’università diffusa sui territori contribuisce a ridurre le disuguaglianze e a valorizzare le aree meno centrali del Paese”. Lo ha detto Giovanni Cannata, rettore dell’Universitas Mercatorum, l’università delle camere di commercio italiane del gruppo Multiversity, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026, all’Auditorium Parco della musica di Roma, che ha visto anche il conferimento della laurea honoris causa alla stilista Alberta Ferretti, cavaliere del lavoro e imprenditrice della moda italiana. 

Nel corso della cerimonia, che ha visto anche il conferimento della laurea honoris causa ad Alberta Ferretti, Cannata ha sottolineato il valore simbolico del riconoscimento: “Con questa laurea abbiamo voluto dare un segnale alle nuove generazioni: con impegno, competenza e preparazione si può costruire il proprio futuro e contribuire all’identità italiana, fatta di talento, eleganza e responsabilità”. 

