5.2 C
Firenze
martedì 13 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Uomini e Donne, Cristiana ha fatto la sua scelta: le anticipazioni

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Cristiana ha fatto la sua scelta ed… Ernesto ha detto sì. Secondo le anticipazioni di ‘Uomini e Donne’, la tronista palermitana ha concluso il suo percorso scegliendo di uscire dal programma al fianco di Ernesto Passaro, preferendolo a Federico Cotugno.  

Nella foto diffusa dal profilo ufficiale del dating show di Canale 5, il corteggiatore avrebbe accettato la scelta della tronista e la coppia è stata accolta da una pioggia di petali di rose, tradizionale simbolo della nascita di una nuova coppia all’interno di ‘Uomini e Donne’.  

 

Cristiana ha cominciato il suo percorso come tronista di Uomini e Donne lo scorso settembre. Ha 22 anni ed è di Palermo: “Siciliana doc e fiera di esserlo”, aveva detto la ragazza nella clip di presentazione.  

Cristiana è una speaker radiofonica presso una radio locale e ha deciso di partecipare al dating show di Canale 5 con un unico obiettivo: trovare la persona giusta. “Sono felice, simpatica, solare ma anche permalosa e un po’ troppo logorroica… sono un vulcano di energia!”. “Dietro questa mia apparente sicurezza ed esuberanza – aveva spiegato la tronista – ci sono tantissimi buchi neri che mi hanno portato a crescere molto più di quanto avrei dovuto. Sono figlia di genitori separati e in tantissime occasioni ho dovuto fare io da guida a chi avrebbe dovuto insegnarmi la vita. Fortunatamente, però, ho avuto nella mia vita i miei nonnini, nonna Rosanna e nonno Michele, che mi hanno accompagnata fin dall’inizio nella mia infanzia”, aveva aggiunto la giovane.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
foschia
5.2 ° C
7.7 °
4.3 °
94 %
1.5kmh
75 %
Mar
10 °
Mer
11 °
Gio
11 °
Ven
14 °
Sab
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (910)ultimora (827)Eurofocus (37)demografica (26)sport (20)campionato (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati