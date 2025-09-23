22.6 C
Firenze
martedì 23 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Uomini e Donne, Lucia smaschera Rosario e lui è costretto a lasciare il trono

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Per Rosario il percorso a Uomini e Donne finisce ancora prima di cominciare. Oggi, martedì 23 settembre, è andata in onda la puntata del dating show di Canale 5 dedicata alle coppie di Temptation Island. Protagonista Rosario, ex fidanzato di Lucia, che oggi avrebbe dovuto cominciare ufficialmente il suo percorso da tronista. Ma l’ingresso in studio della sua ex ha cambiato le carte in tavola.  Lucia, infatti, ha confessato di aver incontrato Rosario dopo che lui aveva già accettato di salire sul trono di Uomini e Donne. “Quando io sono andata a casa sua a preparare le valigie, quella sera mi sono fermata da lui. Ed è successo anche tre giorni fa, quando lui aveva già accettato il trono”, ha rivelato la ragazza.   Dopo aver ascoltato le dichiarazioni di Lucia, Maria De Filippi ha deciso di sospendere temporaneamente il trono di Rosario: “Io credo che per te sedersi sul trono è assurdo in questo momento. Secondo me dovete chiarire voi due prima…”, ha concluso la conduttrice, lasciando intendere che forse la porta per Rosario non è del tutto chiusa.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
22.6 ° C
23.5 °
21 °
76 %
1.5kmh
40 %
Mar
22 °
Mer
23 °
Gio
21 °
Ven
23 °
Sab
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)vigili del fuoco (11)carabinieri (11)elezioni regionali Toscana 2025 (11)Gaza (10)Serie C (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati