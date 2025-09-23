Uomini e Donne, Lucia smaschera Rosario e lui è costretto a lasciare il trono

(Adnkronos) – Per Rosario il percorso a Uomini e Donne finisce ancora prima di cominciare. Oggi, martedì 23 settembre, è andata in onda la puntata del dating show di Canale 5 dedicata alle coppie di Temptation Island. Protagonista Rosario, ex fidanzato di Lucia, che oggi avrebbe dovuto cominciare ufficialmente il suo percorso da tronista. Ma l’ingresso in studio della sua ex ha cambiato le carte in tavola. Lucia, infatti, ha confessato di aver incontrato Rosario dopo che lui aveva già accettato di salire sul trono di Uomini e Donne. “Quando io sono andata a casa sua a preparare le valigie, quella sera mi sono fermata da lui. Ed è successo anche tre giorni fa, quando lui aveva già accettato il trono”, ha rivelato la ragazza. Dopo aver ascoltato le dichiarazioni di Lucia, Maria De Filippi ha deciso di sospendere temporaneamente il trono di Rosario: “Io credo che per te sedersi sul trono è assurdo in questo momento. Secondo me dovete chiarire voi due prima…”, ha concluso la conduttrice, lasciando intendere che forse la porta per Rosario non è del tutto chiusa. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)