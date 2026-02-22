16 C
Uomo ucciso a coltellate a Roma, due fermati

(Adnkronos) – Un uomo, straniero, è morto dopo essere stato accoltellato a piazza San Giovanni Battista della Salle a Roma da altri extracomunitari. E’ successo intorno alle 13.45 e la vittima è stata colpita con un’arma da taglio al costato.  

Dopo le ricerche avviate, due uomini sono stati rintracciati e fermati e la loro posizione è ora al vaglio dei carabinieri. Sul caso indagano i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Compagnia di Roma San Pietro. 

