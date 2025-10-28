17.1 C
Firenze
martedì 28 Ottobre 2025
Uragano Melissa fa i primi 3 morti in Giamaica, resta la massima allerta

(Adnkronos) – L’impatto devastante dell’uragano Melissa si è fatto già sentire in Giamaica dove in attesa che la tempesta si abbatta tra poche ore sull’isola caraibica, ci sono stati i primi tre morti. 

Ieri sera, ha riferito il ministero della Salute dell’isola, si sono verificati tre decessi tra la popolazione impegnata nei preparativi per affrontare Melissa.  

“Invitiamo tutti a prestare la massima attenzione: attività come arrampicarsi sui tetti, fissare sacchi di sabbia o tagliare alberi possono sembrare gestibili, ma anche piccoli errori durante un uragano possono provocare lesioni gravi o la morte”, ha scritto su X il ministero.  

Anche guidare su strade allagate o in aree con detriti è estremamente pericoloso. Gli ambulatori rimangono chiusi, ma gli ospedali sono aperti e prestano assistenza alle persone ferite dalla tempesta. 

Intanto l’uragano si è ulteriormente rafforzato, secondo quanto segnala il National Hurricane Center, raggiungendo il raro livello di categoria 5 con venti che superano i 250 chilometri orari. Si tratta del più violento che si sia mai abbattuto sul Paese. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

