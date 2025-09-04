29.4 C
Urlò frasi choc contro Meloni durante il concerto: indagato il cantante Adriano Pappalardo

(Adnkronos) – Adriano Pappalardo indagato, a quanto apprende l’Adnkronos, per le offese a Giorgia Meloni, pronunciate durante uno spettacolo lo scorso 20 agosto a Passoscuro.  Il cantante, prima di esibirsi, ha insultato la presidente del Consiglio dal palco, facendo gesti volgari in relazione al rapporto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Dopo aver ricevuto l’informativa dai carabinieri, la procura di Civitavecchia, guidata da Alberto Liguori, ha aperto un fascicolo sulla vicenda. Gli inquirenti stanno acquisendo il filmato della serata e stanno valutando se procedere per il reato di diffamazione aggravata o vilipendio. Nel procedimento risulta parte offesa la Meloni.   —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

