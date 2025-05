Urso: “Emirati partner strategico, chiesto a Commissione Ue accordo a dazi zero”

(Adnkronos) – “Noi consideriamo gli Emirati Arabi Uniti e il Golfo Persico come un partner strategico ed è per questo che abbiamo chiesto alla Commissione europea di finalizzare l’accordo con gli Uae nella logica di zero dazi tra il nostro continente e il loro continente, consapevoli che nei prossimi anni dovremo necessariamente incrementare le opportunità in quelli che sono i mercati in crescita come, ad esempio, anche India, Indonesia, Malesia, Vietnam e Australia. Nel contempo nei negoziati in corso, dobbiamo puntare a ridurre i dazi – non certo aumentarli – e puntare, anche in questo caso, ad una prospettiva strategica che riunisca l’Atlantico”. Così Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, in occasione di Investopia Europe in corso a Milano. “Oggi annunciamo un accordo per sviluppare un hub in Italia per l’intelligenza artificiale”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso dell’evento Investopia 2025 a Milano. “Gli Emirati sono come l’Italia un Paese vocato alla connettività, per motivi anche geografici. E la connettività oggi è tutto”, afferma. “La connettività – prosegue Urso – significa trasporti, ovviamente, e per esempio loro sono in questo momento in riunione al mio ministero per un investimento significativo sul sistema aeroportuale italiano, così come ci auguriamo avvenga con i porti”, dice. “Perché gli Emirati sono un paese che investe nel mondo, negli aeroporti e nei porti, quindi nella connettività”, conclude. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)