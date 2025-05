Urtis, le prime parole dopo l’intervento: “Giacomo diventa Genny”

(Adnkronos) –

Giacomo Urtis ha parlato della sua transizione di genere. Il chirurgo dei vip, reduce da un intervento al seno, si è mostrato sui social con un aspetto nuovo, più vicino alla sua vera essenza: “Giacomo diventa Genny”, ha scritto condividendo, in anteprima, uno scatto post operazione. Urtis, ha raccontato in un’intervista rilasciata a Chi, di essersi sottoposto a una mastoplastica additiva: “Dentro mi sento sempre me stessa”, ha confessato e ha ammesso di aver sempre percepito un “disallineamento tra il corpo e quella che ero”. Ma non è stato semplice e ancora oggi “è delicato da spiegare. Forse non sono ancora pronta ad affrontare psicologicamente tutto quanto”, ha raccontato al magazine diretto da Alfonso Signorini. L’operazione è un tassello che si aggiunge al percorso di transizione, cominciato anni fa. Oggi Genny è felice, ma è difficile convivere con il ‘rifiuto’ del padre, che non ha mai accettato il suo orientamento: “Quando vede i ragazzi che mi guardano si imbarazza, se mi vesto troppo da donna peggio”, ha confessato Urtis. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)