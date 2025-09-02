22.1 C
Firenze
martedì 2 Settembre 2025
Us Open, Alcaraz stringe la mano a… baby Musetti

Carlos Alcaraz saluta… baby Musetti. Momento dolce agli Us Open 2025, con il tennista spagnolo, atteso oggi, martedì 2 settembre, dal match degli ottavi di finale contro il ceco Jiri Lehecka, che ha incrociato il figlio dell’azzurro sui campi d’allenamento dello Slam americano, l’ultimo della stagione e a cui il rivale Jannik Sinner arriva da campione in carica. Sceso in campo per allenarsi, Alcaraz ha incrociato Ludovico, nato nel 2024 dall’unione tra Musetti e la compagna Veronica Confalonieri, portato in braccio dal padre di Lorenzo. Il numero dieci del mondo, che sfiderà Sinner nel derby azzurro dei quarti di finale, è infatti a New York accompagnato dalla famiglia. Alcaraz ha subito sorriso al bambino, stringendogli la mano in un affettuoso, ricevendo per tutta risposta il sorriso di Ludovico.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

