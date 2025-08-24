27.7 C
Firenze
domenica 24 Agosto 2025
Us Open, Bronzetti eliminata al primo turno. Ora in campo Darderi, poi Nardi e Paolini

(Adnkronos) –
Lucia Bronzetti ko al primo turno degli Us Open 2025, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, al via oggi domenica 24 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows. La 27enne romagnola, numero 56 del mondo, cede alla 18enne ceca Tereza Valentova, numero 94 del ranking Wta e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-4 in due ore e otto minuti. Ora in campo l’altro azzurro Luciano Darderi, in serata Luca Nardi. Nella notte tra domenica e lunedì toccherà invece a Jasmine Paolini. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

