23.7 C
Firenze
mercoledì 3 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

US Open, Djokovic e il balletto per la semifinale

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Novak Djokovic batte Taylor Fritz, vola in semifinale agli US Open e festeggia con un balletto in campo.   “E’ il compleanno di mia figlia, il balletto è un regalo per lei. Lei mi ha detto come avrei dovuto ballare, quando si sveglierà mi darà un voto”, dice Djokovic dopo l’esibizione ispirata al brano Soda Pop e ai film di animazione K Pop Demnon Hunters. “Non sapevo nulla prima che mia figlia me lo spiegasse, a casa proviamo diverse coreografie. Spero le piaccia…”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
23.7 ° C
24.6 °
23.1 °
68 %
1.8kmh
40 %
Mer
26 °
Gio
30 °
Ven
28 °
Sab
30 °
Dom
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Pisa Sporting Club (12)Gaza (12)vigili del fuoco (12)Serie A (12)carabinieri (11)Eugenio Giani (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati