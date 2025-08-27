21.7 C
Us Open, gli italiani in campo: vincono Sinner e Musetti. Delusione Arnaldi e Sonego

REDAZIONE
(Adnkronos) – Giornata dolceamara per i tennisti italiani agli Us Open 2025. Jannik Sinner ha superato all’esordio nello Slam americano, a cui arriva da campione in carica, il ceco Vit Kopriva vincendo in tre set con un netto 6-1, 6-1, 6-2. Al prossimo turno l’azzurro e numero uno del mondo affronterà l’australiano Alexei Poporyn. Passa il turno anche Lorenzo Musetti, che è riuscito a battere in rimonta il francese Giovanni Mpetshi Perricard, numero 37 del mondo. Il tennista toscano, sceso al decimo posto del ranking Atp, ha subito la potenza in battuta dell’avversario perdendo il primo set al tie break 7-6 (3), ma è riuscito ad alzare il livello vincendo in quattro set con i parziali di 6-3, 6-4, 6-4. Al prossimo turno Musetti sfiderà il belga David Goffin, 80esimo nella classifica generale. Delusone invece per Matteo Arnaldi, che, a differenza di Musetti, ha subito la rimonta dell’argentino Francisco Cerundolo, numero 29 del mondo. L’azzurro era riuscito a conquistare i primi due set, sfruttando una condizione fisica non ottimale dell’avversario, con i punteggi di 6-2, 6-2, ma ha subito il ritorno di Cerundolo, che ha vinto il match imponendosi nei tre set seguenti 7-5, 6-4, 6-3. Eliminato anche Lorenzo Sonego, al termine di una battaglia con l’australiano Tristan Schoolkate terminata soltanto al super tiebreak del quinto set. Il tennista torinese ha perso i primi due set con il punteggio di 6-3, 7-6 (10-8), per poi reagire nettamente nei due parziali seguenti, vinti con un doppio 6-1. Schoolkate riesce a scuotersi e a reagire nel quinto set, recuperando il break di svantaggio e superando al super tie break, conquistando il parziale 7-6 (10-6).  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

