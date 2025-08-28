Us Open, il programma della quinta giornata: da Musetti a Sinner, i match di oggi

(Adnkronos) –

Quinta giornata di match agli Us Open 2025. Oggi, giovedì 28 agosto, a New York tornano in campo i pezzi da novanta per l’Italia. Jannik Sinner se la vedrà con l’australiano Alexei Popyrin, mentre Lorenzo Musetti sfiderà il belga David Goffin. In campo anche Flavio Cobolli e il doppio, con Errani-Paolini e Bronzetti. Ecco tutti i match degli azzurri e dove vederli in tv e streaming. Ecco i match di oggi, giovedì 28 agosto, agli Us Open:

Arthur Ashe Stadium, dalle 17.30 italiane

S. Lamens-I. Swiatek [2]

J. Sinner [1]-A. Popyrin



Non prima dell’1 ora italiana

D. Vekic-C. Gauff [3] N. Borges-T. Paul [14]

Louis Armstrong Stadium, dalle 17 italiane



L. Musetti [10]-D. Goffin

H. Baptiste-N. Osaka [23]

Non prima dell’1 ora italiana

A. Zverev [3]-J. Fearnley A. Anisimova [8]-M. Joint

Grandstand, dalle 17 italiane

T. Boyer-A. Rublev [15] S. Cirstea-K. Muchova [11]

Non prima delle 21 italiane

L. Fernandez/V. Williams-L. Kichenok/E. Perez [6]

Non prima delle 22 italiane

S. Tsitsipas [26]-D. Altmaier

Stadium 17, dalle 17 italiane

B. Haddad Maia [18]-V. Golubic

J. Brooksby-F. Cobolli [24]

D. Kasatkina [15]-K. Rakhimova

Non prima delle 23 italiane

S. Mochizuki-A. de Minaur [8]

Campo 5, dalle 17 italiane

L. Noskova [21]-E. Lys L. Riedi-F. Cerundolo [19] R. Zarazua-D. Parry R. Safiullin-F. Auger-Aliassime [25]

Campo 6, dalle 17 italiane

R. Brantmeier/A. Hamilton-T. Frodin/K. Penickova

Non prima delle 18.30 italiane

M. Frech [28]-P. Stearns V. Kudermetova/E. Mertens [4]-S. Lamens/E. Lys

Non prima delle 21.30 italiane

A. Blinkova/M. Frech-P. Kudermetova/A. Potapova

Campo 7, dalle 17 italiane

M. Sakkari-A. Bondar V. Royer-D. Shapovalov [27] G. Diallo [31]-J. Munar Y. Xu/Z. Yang-J. Pareja/A. Urhobo

Campo 10, dalle 17 italiane

A. Walton-C. Wong A. Zakharova-L. Siegemund M. Skoch/M. Vondrousova-G. Dabrowski/E. Routliffe [3] M. Kempen/M. Sherif-I. Jovic/C. Ngounoue

Campo 11, dalle 17 italiane

E. Alexandrova-X. Wang K. Khachanov [9]-K. Majchrzak J. Cristian-A. Krueger A. Bublik [23]-T. Schoolkate

Campo 12, dalle 17 italiane

A. Kalinskaya [29]-Y. Putintseva Z. Sonmez-M. Kostyuk [27]

Non prima delle 20 italiane

H. Dart/Y. Putintseva-M. Andreeva/D. Shnaider [5]

Campo 13, dalle 17 italiane

M. Lumsden/M. Ninomiya-Q. Gleason/I. Martins A. Parks/D. Yastremska-K. Birrell/O. Gadecki K. Siniakova/T. Townsend [1]-N. Kichenok/A. Sutjiadi

L. Boisson/T. Maria-S. Errani/J. Paolini [2]



Campo 15, dalle 17 italiane

U. Eikeri/E. Hozumi-O. Kalashnikova/Y. Starodubtseva H. Guo/A. Panova [8]-A. Detiuc/E. Pridankina B. Krejcikova/J. Ostapenko-T. Babos/L. Stefani [11]

V. Golubic/A. Li-L. Bronzetti/K. Piter

Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTenniX. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)