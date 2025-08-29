24.1 C
Us Open, il programma della sesta giornata: da Darderi-Alcaraz a Paolini e Djokovic, i match di oggi

REDAZIONE
(Adnkronos)
Sesta giornata di match agli Us Open 2025. Oggi, venerdì 29 agosto, tornano in campo i big del ranking. Carlos Alcaraz, numero due al mondo, affronterà l’azzurro Luciano Darderi, mentre Novak Djokovic se la vedrà contro Cameron Norrie. Occhi puntati inoltre su Jasmine Paolini, che sfiderà sul Grandstand la ceca Vondrousova. Giocherà oggi anche la numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka. Ecco il programma completo dei match di oggi a New York e dove vederli in tv e streaming.  Ecco il programma completo di oggi agi Us Open:  Arthur Ashe, dalle 17:30 
ITA L. Darderi [32] vs ESP C. Alcaraz [2]
 USA J. Pegula [4] vs V. Azarenka 
Arthur Ashe, dall’1
 SER N. Djokovic [7] vs GBR C. Norrie USA T. Townsend vs M. Andreeva [5] 
Louis Armstrong, dalle 17
 KAZ E. Rybakina [9] vs GBR E. Raducanu USA B. Shelton [6] vs A. Mannarino 
Louis Armstrong, dall’1
 A. Sabalenka [1] vs CAN L. Fernandez [31] SUI J. Kym vs USA T. Fritz [4] 
Grandstand, dalle 17
 CZE J. Lehecka [20] vs BEL R. Collignon CZE M. Vondrousova vs ITA J. Paolini [7] USA F. Tiafoe [17] vs GER J. Struff USA E. Navarro [10] vs CZE B. Krejcikova 
Campo 17, dalle 17
 FRA B. Bonzi vs FRA A. Rinderknech BEL E. Mertens [19] vs ESP C. Bucsa AUS P. Hon vs USA A. Li FRA U. Blanchet vs CZE T. Machac [21]  Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTenniX. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

