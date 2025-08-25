19.6 C
Firenze
lunedì 25 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

US Open, Medvedev perde la testa e la partita

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Daniiil Medvedev perde la testa e la partita al primo turno degli US Open 2025. Il russo, campione a New York nel 2021 e testa di serie numero 13, viene sconfitto dal francese Benjanim Bonzi per 6-3, 7-5, 6-7 (5-7), 0-6, 6-4 in un match ad altissima tensione. Medvedev esplode nel terzo set, quando Bonzi ha a disposizione un match point sul 5-4. Un fotografo ha la pessima idea di alzarsi e spostarsi, provocando uno stop nel gioco e spingendo l’arbitro a restituire un primo servizio a Bonzi, che avrebbe dovuto far ricorso alla seconda.  Medvedev, a questo punto, perde la testa e attacca duramente il giudice di sedia, con la spinta del pubblico che contesta in maniera plateale la decisione. “Sei un uomo? Sei un uomo? Perché tremi? Cosa c’è che non va? Se ne vuole andare, lo pagano per ogni partita e non in base al tempo”, urla Medvedev, invitando la folla a contestare in maniera più veemente. Bonzi osserva perplesso, mentre il match si ferma per 5 minuti. Quando si riprende, Medvedev ritrova il filo del gioco: annulla il match point, risale fino al tie-break, vince il terzo set e conquista anche il quarto. La sua rimonta però non si concretizza: Bonzi vince al quinto set. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
19.6 ° C
21 °
18 °
86 %
0.5kmh
20 %
Lun
27 °
Mar
31 °
Mer
34 °
Gio
35 °
Ven
28 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (18)Eugenio Giani (14)incendio (13)Gaza (12)carabinieri (11)Pisa Sporting Club (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati