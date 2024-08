US Open, Nardi eliminato al primo turno

(Adnkronos) – Luca Nardi eliminato oggi al primo turno dell’US Open 2024, quarto e ultimo torneo dello Slam. L’azzurro è stato sconfitto dallo spagnolo Roberto Bautista Agut che si è imposto per 7-5, 7-6 (7-3), 7-6 (7-5) in un match equilibrato durato 3h16′. Tra i big avanti il tedesco Alex Zverev, testa di serie numero 4, che supera il connazionale Max Marterer per 6-2, 6-7 (5-7), 6-3, 6-2. Tutto semplice per lo statunitense Ben Shelton, numero 13 del tabellone e semifinalista un anno fa, che batte l’austriaco Dominic Thiem per 6-4, 6-2, 6-2. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)