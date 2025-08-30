22.8 C
Us Open, oggi il derby azzurro Musetti-Cobolli – La partita in diretta

REDAZIONE
(Adnkronos) –
Jannik Sinner, ma non solo. Oggi agli Us Open si gioca anche il derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli al terzo turno. Il toscano arriva dalle vittorie convincenti contro Mpetshi Perricard e Goffin, mentre il romano ha battuto Passaro e Brooksby in due sfide molto combattute e ben gestite. Si inizia alle 17. 

SEGUI IL MATCH IN DIRETTA

 Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTenniX  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

