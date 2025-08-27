Us Open, Sinner e i tennisti nella bufera teen drama: “Team Conrad o Jeremiah?”

(Adnkronos) –

Non solo dritti e rovesci agli Us Open, c’è anche spazio per il divertimento e per domande… scomode. È diventato virale un video sui social, pubblicato dall’account ufficiale dell’ATP tour, che mostra alcuni dei protagonisti del torneo rispondere a una domanda tanto semplice… quanto destabilizzante: “Team Conrad o Jeremiah?”. Improvvisamente, il panico nei loro occhi… in particolare in quelli di Jannik Sinner. Il quesito è un vero tormentone attuale dovuto alla fama della serie teen drama, targata Prime Video, ‘L’estate nei tuoi occhi’, giunta alla terza e ultima stagione, in cui la protagonista Belly è contesa tra due fratelli, Conrad e Jeremiah. La domanda ha scatenato ampio dibattito tra i fan della serie per decretare chi sia tra i due il fratello migliore. Ma ad esseri colti alla sprovvista, sono proprio alcuni dei migliori tennisti al mondo. “No scusate… non ho capito”, dice Sinner con lo sguardo confuso. Poi, senza troppa convinzione, sceglie Jeremiah, provocando un’onda di delusione social. Tommy Paul si limita a sorridere: “Di cosa stiamo parlando esattamente? Mh, Conrad” risponde dopo il suggerimento da una voce fuori campo, “Jeremiah sucks” ovvero “Jeremiah fa schifo”. A sorprendere è Lorenzo Musetti, che si allinea con il pensiero dominante: “Team Conrad”, dopo aver ascoltato il suggerimento di un tifoso. Più diretto, Flavio Cobolli: “Team cosa? Io sono team Jeremiah”, scatenando una valanga di commenti di disapprovazione da parte degli utenti delusi dalla sua preferenza. Ma proprio Cobolli negli ultimi giorni è stato paragonato fisicamente a Jeremiah per una certa somiglianza. Più che una scelta di cuore, dunque, la sua risposta pare essere un modo per stare al gioco. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)