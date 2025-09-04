23.9 C
Us Open, Swiatek perde e litiga con un giornalista: “Hai bisogno di una pausa”

Iga Swiatek litiga con un giornalista agli Us Open 2025. La tennista polacca, numero due del mondo, è stata eliminata dallo Slam americano, l’ultimo della stagione, ai quarti di finale per mano della statunitense Amanda Anisimova, che si è imposta in due set con il punteggio di 6-4, 6-3. Una sconfitta inaspettata per Swiatek, vincitrice dell’ultimo Wimbledon, che in conferenza stampa ha avuto un acceso botta e risposta con un giornalista in conferenza stampa. “Hai giocato molto a tennis nelle ultime settimane: Wimbledon, i tornei americani che hanno preceduto questo, e ora gli Us Open. Quanto ti senti stanca in questo momento?”, è stata la domanda del giornalista a Swiatek, che ha indispettito, per usare un eufemismo, la polacca. “Non saprei, qui non ho giocato partite estenuanti”. Una risposta che non ha soddisfatto il reporter: “Ti senti come se stessi attraversando un crollo mentale? Non mi riferisco alla sconfitta in sé”, “a cosa ti riferisci?”, ha chiesto Swiatek. “Mi chiedevo solo una cosa. VIsto che ci sono stati molti tornei di fila, sei felice di prenderti una pausa?”, “Allora devi parlare con chi fa il calendario. Tu hai bisogno di una pausa mentale?”, ha chiesto indispettita la numero due del mondo, rincarando la dose dopo la reazione sorpresa del giornalista. “Sembra che tu abbia bisogno di una pausa mentale”, “si sicuramente”, “e allora cosa ci fai qui?”, ha chiesto. “Dobbiamo arrivare alla fine del torneo”, ha ribattuto il giornalista, “buona fortuna”, è stata l’ultima risposta di Swiatek.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

