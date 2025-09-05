19.8 C
Firenze
venerdì 5 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

US Open, Trump ‘aspetta’ Sinner: presidente Usa assisterà a finale

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Donald Trump spettatore domenica 7 settembre per la finale degli US Open di tennis a New York. Il presidente degli Stati Uniti assisterà alla sfida per il titolo. In campo, i vincitori delle semifinali in programma oggi in diretta tv e streaming: lo spagnolo Carlos Alcaraz contro il serbo Novak Djokovic e poi – nella notte italiana – l’azzurro Jannik Sinner contro il canadese Felix Auger-Aliassime. La Casa Bianca ha reso noto che Trump è atteso per una trasferta di un giorno nel Queens con rientro a Washington al termine dell’incontro, il cui inizio è previsto per le ore 14:00 locali.  Trump in passato è stato spesso avvistato sugli spalti di Flushing Meadows. L’ultima apparizione in una suite sul campo centrale risale ai quarti di finale nel settembre 2015, pochi mesi dopo l’avvio della sua campagna presidenziale per il 2016. L’attuale presidente, nell’occasione, fu accolto con ‘buuu’ di disapprovazione dal pubblico. La Trump Organization in passato ha utilizzato una suite agli U.S. Open, proprio accanto alla postazione di trasmissione televisiva nell’Arthur Ashe Stadium. L’accordo non è stato rinnovato dal 2017, durante il primo anno del primo mandato presidenziale di Trump.  Il presidente, dall’inizio del suo secondo mandato, ha assistito a numerosi eventi sportivi. Ha partecipato al Super Bowl a New Orleans e alla Daytona 500 in Florida, oltre a incontri UFC a Miami e Newark, New Jersey, ai campionati NCAA di wrestling a Philadelphia e alla finale della FIFA Club World Cup a East Rutherford, New Jersey.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
19.8 ° C
21.2 °
18.8 °
89 %
1kmh
20 %
Ven
28 °
Sab
31 °
Dom
31 °
Lun
31 °
Mar
32 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (13)Pisa Sporting Club (13)Serie A (13)Eugenio Giani (11)Gaza (11)vigili del fuoco (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati