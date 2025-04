Usa, 16 morti per il maltempo: due bambini tra le vittime

(Adnkronos) – E’ di almeno 16 morti, compresi due bambini, il bilancio delle vittime dell’ondata di maltempo che ha colpito con forti piogge e inondazioni le zone meridionali e centrali degli Stati Uniti. Da mercoledì scorso, ha riferito la Cnn, si registrano 16 vittime in Tennessee, Missouri, Indiana, Arkansas e Kentucky.

Solo in Tennessee le autorità hanno confermato la morte di dieci persone a causa del maltempo. Nel Kentucky, ha confermato la Polizia, un bambino di nove anni è stato trascinato via dalla forza dell’acqua mentre camminava per raggiungere una fermata dei bus ed è stato poi trovato senza vita. Sempre nel Kentucky è deceduto un 74enne rimasto intrappolato nella sua auto, sommersa dall’acqua.

In Missouri hanno perso la vita due Vigili del Fuoco impegnati in due interventi diversi mercoledì e venerdì. Nell’Indiana è morto un 27enne. In Arkansas, dove secondo la Abc è caduta tanta pioggia in pochi giorni quanta solitamente ne cade in tre mesi, ha perso la vita un bambino di cinque anni. In alcune zone ci sono interi isolati sommersi dall’acqua. In diverse aree sono stati segnalati tornado. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)