Usa, 2 morti e 6 feriti in sparatoria a Salt Lake City

(Adnkronos) – Due persone sono state uccise e almeno altre sei sono rimaste ferite a margine di un funerale a Salt Lake City, capitale dello Stato americano dello Utah. Lo ha riferito la polizia. Tre dei feriti versano in condizioni critiche. Gli spari sono stati esplosi ieri sera nel parcheggio di una chiesa mormone, dove si stava svolgendo il funerale. La polizia ha riferito ai giornalisti presenti sul posto che in precedenza c’era stata una lite e di essere alla ricerca di sospettati. Su X ha scritto di “aver ottenuto indizi concreti e di stare lavorando per individuare le persone coinvolte”. Finora non è stato effettuato alcun arresto. L’Fbi ha offerto il proprio aiuto. 

Il sindaco Erin Mendenhall ha espresso solidarietà alle vittime. “Questa tragedia non avrebbe mai dovuto verificarsi, ma il fatto che sia accaduta fuori da un luogo di culto durante una celebrazione della vita è particolarmente straziante”, ha scritto sui social. 

