Usa, aereo medico si schianta a Philadelphia: morti i 6 a bordo

(Adnkronos) – Nuova sciagura aerea nei cieli degli Stati Uniti. Un jet medico che trasportava una bambina e sua madre e 4 membri dell’equipaggio, si è schiantato in un quartiere nel nord-est di Philadelphia provocando una violenta esplosione e fiamme tra le case. Lo riferisce la Cnn mostrando le immagini della scena. L’aereo che riportava a casa in Messico la bimba dopo le cure ricevute nella città Usa, è precipitato dopo essere partito dall’aeroporto di Northeast, ha riferito la Federal Aviation Administration. Precipitando il jet ha causato un incendio. Diverse case e veicoli “sono stati colpiti”, ha riferito il sindaco di Philadelphia Cherelle Parker in una conferenza stampa ma, ha aggiunto, “non abbiamo resoconti sul numero di vittime”. Ma secondo quanto riferito dai media locali ci sarebbero diversi feriti. Sei pazienti sono stati trasferiti al Temple University Hospital-Jeanes Campus dopo l’incidente, ha confermato un portavoce dell’ospedale alla Cnn. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)