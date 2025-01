Usa, Biden avverte: “Un’oligarchia sta prendendo il potere”

(Adnkronos) – “Oggi, in America sta prendendo forma un’oligarchia di estrema ricchezza, potere e influenza che minaccia letteralmente l’intera democrazia, i nostri diritti e le nostre libertà fondamentali, e una giusta possibilità per tutti di andare avanti”. Joe Biden lancia il monito dallo Studio Ovale, nel suo ultimo discorso alla nazione a cinque giorni dall’insediamento di Donald Trump. Il Presidente ha delineato alcune delle sue preoccupazioni più urgenti, tra cui quella che ha definito una stampa libera “fatiscente”, l’influenza smisurata del complesso militare-industriale, la crescente disinformazione e la necessità di eliminare il denaro nero dalla politica. Ha anche chiesto emendamenti costituzionali per garantire la responsabilità presidenziale, sostenendo che nessun presidente dovrebbe essere immune da procedimenti giudiziari per i crimini commessi durante il suo mandato. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)