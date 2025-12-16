10.1 C
Firenze
mercoledì 17 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Usa, da Trump nuova stretta sull’immigrazione: limiti anche ai palestinesi

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Nuova stretta sull’immigrazione da parte del presidente americano Donald Trump, che ha limitato ulteriormente l’ingresso di cittadini stranieri negli Stati Uniti. Nell’elenco figurano ora anche coloro che ”hanno un documento rilasciato dall’Autorità palestinese”, oltre a cinque nuovi Paesi e a due per i quali sono state inasprite le limitazioni. Si tratta di misure che, spiega la Casa Bianca, sono state adottate per ”proteggere la nazione dalle minacce alla sicurezza nazionale e alla sicurezza pubblica”. 

Quello che si vuole è ”impedire l’ingresso di cittadini stranieri sui quali gli Stati Uniti non dispongono di informazioni sufficienti per valutare i rischi che rappresentano, ottenere la cooperazione dei governi stranieri, far rispettare le nostre leggi sull’immigrazione e promuovere altri importanti obiettivi di politica estera, sicurezza nazionale e antiterrorismo”. 

La Casa Bianca sottolinea che ”è dovere del presidente intervenire per garantire che coloro che cercano di entrare nel nostro Paese non arrechino danno al popolo americano”. 

Nel documento vengono confermati i 12 Paesi inseriti nel precedente documento 10949, ovvero Afghanistan, Birmania, Ciad, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen. A questi vengono aggiunti 7 Paesi più l’Autorità nazionale palestinese. Si tratta di Burkina Faso, Mali, Niger, Sud Sudan e Siria, oltre a Laos e Sierra Leone ai quali in precedenza erano state poste solo limitazioni parziali. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia moderata
10.1 ° C
11.6 °
9.1 °
84 %
1kmh
75 %
Mer
11 °
Gio
16 °
Ven
13 °
Sab
14 °
Dom
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1321)ultimora (1194)sport (61)Eurofocus (40)demografica (26)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati