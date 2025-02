Usa, giornalista non usa il nome ‘Golfo d’America’: escluso dallo Studio Ovale

(Adnkronos) – La Casa Bianca ha negato l’accesso a un evento nell’Ufficio Ovale a un giornalista dell’Associated Press, in risposta al rifiuto dell’agenzia di stampa di modificare la storica dicitura geografica ‘Golfo del Messico’ in ‘Golfo d’America’ come ordinato dal presidente Donald Trump. L’AP ha formalmente dichiarato che la restrizione all’accesso costituisce una violazione del Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. “È allarmante che l’amministrazione Trump voglia punire l’’Associated Press per il suo giornalismo indipendente. Limitare il nostro accesso allo Studio Ovale in base alla dichiarazione dell’’Associated Press non solo impedisce gravemente l’accesso del pubblico a notizie indipendenti ma viola chiaramente il Primo Emendamento”, ha affermato Julie Pace, vicepresidente senior ed editore esecutivo dell’’Associated Press. A gennaio, Trump ha firmato un ordine esecutivo per la modifica onomastica del Golfo. L’AP ha affermato che la denominazione “Golfo del Messico” è in uso da oltre 400 anni e che manterrà tale nomenclatura.

Anche Google e Apple Maps hanno proceduto all’adozione della denominazione ‘Golfo d’America’, almeno per gli utenti americani. In precedenza, Google aveva spiegato di avere “la prassi consolidata di applicare i cambiamenti di nome quando sono stati aggiornati in fonti governative ufficiali”. E quindi, si legge in una nota, “le persone che usano Google Maps negli Stati Uniti vedranno ‘Golfo d’America’, mentre le persone in Messico vedranno ‘Golfo del Messico’. Tutti gli altri vedranno entrambi i nomi”. Il mese scorso Google ha anche annunciato che avrebbe cambiato il nome della vetta più alta degli Stati Uniti da Denali a Monte McKinley, seguendo l’ordine esecutivo di Trump. L’ex presidente Barack Obama aveva rinominato il monte dell’Alaska in Denali nel 2015, in riconoscimento della popolazione nativa della regione. Al momento però la modifica non è ancora stata attuata su Google Maps. “Nelle relazioni internazionali, opporsi all’egemonia e al bullismo è sempre stata una posizione costante” della Cina. Ha risposto così, come riportano i media ufficiali del gigante asiatico, il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Guo Jiakun, a una domanda sulla decisione del presidente americano Donald Trump di cambiare il nome del Golfo del Messico in Golfo d’America, “un bellissimo nome, appropriato”. Trump ha anche istituto il ‘Gulf of America Day’, proclamando il 9 febbraio 2024 come la prima ‘Giornata del Golfo d’America’. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)