Usa, in vigore da oggi dazi del 10% sull’import

(Adnkronos) –

Sono entrati in vigore oggi – alle 6 dei mattino ora italiana – i nuovi dazi globali voluti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Si tratta di un balzello generalizzato del 10% sulle importazioni da tutti i paesi che lascia fuori per il momento metalli preziosi e non – come oro, argento, platino, rame, palladio – materie prime (petrolio, gas), chip, legname e prodotti farmaceutici. Tuttavia anche per alcuni di questi prodotti è atteso nei prossimi giorni l’annuncio di tariffe ad hoc. Nel 2024 gli Stati Uniti hanno importato merci per circa 3.300 miliardi di dollari. L’elenco delle merci esenti diffuso giovedì scorso vale circa 644 miliardi di dollari di importazioni, secondo alcuni calcoli, inclusi beni per 185 miliardi di dollari da Canada e Messico, che però sono oggetto di tariffe ‘dedicate’ su beni non coperti dal patto di libero scambio nordamericano. Dopo l’annuncio ufficiale di mercoledì sera i mercati azionari di tutto il mondo sono entrati in caduta libera con una perdita di valore globale stimata in 9 mila miliardi di dollari (5.200 miliardi solo a Wall Street). Ma il momento della verità è atteso per mercoledì 9 quando entreranno in vigore le tariffe ‘personalizzate’, fissate paese per paese a seconda del deficit commerciale preesistente. Per l’Unione Europea – salvo accordi dell’ultim’ora ai quali Bruxelles sta lavorando – i dazi ammonteranno al 20%. Ancora più elevato il ‘conto’ per altri importanti partner commerciali, dal 54% per la Cina al 46% per il Vietnam o al 24% per il Giappone. Ad appesantire la reazione dei mercati è stata la risposta di Pechino che ha reagito annunciando a partire da giovedì 10 aprile (quindi il giorno dopo la partenza delle tariffe supplementari Usa) dazi aggiuntivi del 34% sui prodotti importati dagli Stati Uniti ma soprattutto controlli sulle esportazioni di terre rare. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)