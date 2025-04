Usa-Iran, oggi a Roma secondo round colloqui sul nucleare

(Adnkronos) – Prende il via oggi a Roma il secondo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti sul programma nucleare di Tehran. Il primo round si è tenuto la scorsa settimana a Muscat, in Oman, che svolge un ruolo di mediazione. Nella Capitale il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, l’inviato di Donald Trump, Steve Witkoff e il ministro degli Esteri omanita, Badr Albusaidi. Araghchi è arrivato a Roma intorno alle 7 del mattino, come ha reso noto la televisione di Stato iraniana diffondendo un breve video con Araghchi che, a capo di una delegazione di Teheran, scende dall’aereo. Nella tarda serata di lunedì, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano aveva fatto sapere che i negoziati si sarebbero tenuti in Oman: a far ‘saltare’ la tappa romana sarebbe stata la presenza negli stessi giorni del vice presidente americano JD Vance. Ma poi da Teheran è arrivato il nuovo ok ai colloqui in Italia. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani dovrebbe avere incontri separati con Witkoff, Araghchi e Albusaidi, come apprende l’Adnkronos. Nella stessa giornata Tajani dovrebbe avere un colloquio telefonico con Rafael Grossi, il direttore generale dell’Aiea oggi a Teheran. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)