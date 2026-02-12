11.2 C
Firenze
giovedì 12 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Usa, la Camera sfida Trump e vota per il blocco dei dazi al Canada

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – (Adnkronos) 

La Camera sfida Trump e vota a favore del blocco dei dazi al Canada. A fare la differenza sono stati, secondo quanto riporta la Cnn, sei voti repubblicani. I voti a favore sono stati 219 contro i 211 contrari.  

 

Il presidente americano aveva già minacciato ritorsioni sul social Truth per chi avesse votato contro. “La pagheranno alle elezioni, anche alle primarie” ha scritto, precisando che il vero ruolo dei dazi è dare maggiore sicurezza al Paese “visto che basta nominarli per spaventare gli altri e accettare le nostre richieste”.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.2 ° C
11.8 °
9.3 °
88 %
3.6kmh
75 %
Gio
14 °
Ven
14 °
Sab
10 °
Dom
14 °
Lun
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1443)ultimora (1275)sport (72)Eurofocus (56)demografica (40)carabinieri (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati