24.6 C
Firenze
venerdì 22 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Usa, la denuncia di Pechino: interrogatori e discriminazioni a studenti cinesi

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
La Cina ha espresso forte protesta contro gli Stati Uniti dopo le segnalazioni di interrogatori, molestie e maltrattamenti subiti da studenti cinesi in arrivo negli Usa per motivi di studio. Parlando in conferenza stampa e ripresa dal Global Times, la portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha denunciato che “le autorità statunitensi hanno recentemente sottoposto studenti cinesi a un’applicazione discriminatoria, politicamente motivata e selettiva della legge”. Secondo Mao, gli studenti sarebbero stati condotti in “piccole stanze nere e sottoposto a lunghi interrogatori -in alcuni casi per oltre 70 ore – con domande “non correlate al motivo del viaggio”. La portavoce ha aggiunto che “in alcuni casi, i visti sono stati annullati con il pretesto di un potenziale pericolo per la sicurezza nazionale’ e l’ingresso è stato negato”. Queste pratiche, ha affermato, “hanno seriamente violato i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini cinesi, disturbato gli scambi tra i popoli e danneggiato l’atmosfera di cooperazione culturale ed educativa”. “Dopo ogni incidente, la Cina ha immediatamente presentato solenni rimostranze alla parte statunitense, espresso forte insoddisfazione e chiesto un’indagine approfondita”, ha sottolineato Mao. Ha poi ribadito che “il Partito Comunista Cinese e il governo mettono sempre le persone al primo posto e la diplomazia cinese è centrata sui cittadini, non permetteremo che nessun cittadino cinese in viaggio negli Usa venga trattato ingiustamente in nessun momento e in nessun luogo”.  La Cina, ha concluso, “esorta la parte statunitense ad affrontare seriamente il problema, a prendere in considerazione le preoccupazioni cinesi e a rispettare l’impegno del presidente americano di accogliere gli studenti cinesi”, invitando Washington a “porre fine agli interrogatori infondati, alle molestie e alle deportazioni”. Mao ha assicurato che “la Cina continuerà a prendere misure ferme per salvaguardare i diritti e gli interessi legittimi dei propri cittadini che viaggiano negli Stati Uniti”.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
24.6 ° C
25 °
22.9 °
63 %
2.1kmh
20 %
Ven
26 °
Sab
30 °
Dom
29 °
Lun
29 °
Mar
29 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (21)Eugenio Giani (16)incendio (14)carabinieri (13)incidente (10)Coppa Italia (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati