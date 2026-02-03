9.8 C
Usa, l’ex marito della first lady Jill Biden incriminato per l’omicidio della moglie

(Adnkronos) – L’ex marito dell’ex first lady Jill Biden, il 77enne William “Bill” Stevenson, è stato incriminato per omicidio di primo grado per la morte della moglie Linda Stevenson, 64 anni, trovata senza vita nella loro abitazione di Wilmington, nel Delaware. Secondo la polizia della contea di New Castle, citata dal New York Post, gli agenti erano intervenuti la notte del 28 dicembre dopo una segnalazione per una lite domestica e avevano trovato la donna priva di sensi sul pavimento del soggiorno; nonostante i tentativi di rianimarla, Linda era stata dichiarata morta nelle prime ore del 30 dicembre.  

Le indagini, avviate per le circostanze sospette del decesso, hanno portato all’arresto di Stevenson: l’uomo, che non ha versato la cauzione fissata a 500.000 dollari, è stato trasferito in carcere. 

Stevenson era stato sposato con Jill Biden dal 1970 al 1975: secondo quanto da lui stesso raccontato in passato, i due lavorarono insieme alla prima campagna per il Senato di Joe Biden nel 1972 e in quell’occasione Jill si sarebbe avvicinata al futuro presidente. Nello stesso anno la prima moglie di Joe Biden, Neilia, e la loro figlia neonata morirono in un incidente stradale. Stevenson ha sempre sostenuto di aver iniziato a sospettare una relazione tra Joe e Jill nel 1974, mentre i Biden hanno affermato di essersi conosciuti solo nel 1975, dopo essere stati presentati a un appuntamento, quando lui era già vedovo e Jill si era separata da Stevenson. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

