venerdì 29 Agosto 2025
Usa, media: “Trump revoca la scorta a Kamala Harris”

Ultima ora
Da lunedì niente più scorta del Secret Service per Kamala Harris. Donald Trump ha revocato la tutela, secondo la copia di un documento visionato da Cnn e New York Times.  Per gli ex presidenti la scorta del Secret Service è a vita. Harris, che era vicepresidente, ha avuto – come solitamente previsto – la tutela per sei mesi dopo aver lasciato l’incarico. I sei mesi si sono conclusi a luglio. Ma, secondo fonti dei media americani, la tutela era andata avanti sulla base di una disposizione, mai resa pubblica sino ad oggi, firmata da Joe Biden prima che lasciasse la Casa Bianca. E, puntualizza la Cnn, è questa la disposizione revocata da Trump con il documento che porta la data di giovedì, è indirizzato a Kristi Noem con il via libera a “interrompere” per Kamala Harris “qualsiasi procedura di sicurezza autorizzata in precedenza”, che vada “oltre quelle previste dalla legge”, a partire “dal primo settembre 2025”. No comment dalla Casa Bianca. “La vice presidente è grata al Secret Service per la professionalità, la dedizione e l’impegno instancabile per la sicurezza”, ha affermato in una dichiarazione Kirsten Allen, nello staff della Harris che si appresta a girare il Paese per presentare il suo nuovo libro ‘107 Days’ in uscita il 23 settembre. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

